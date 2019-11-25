會計師公會與插畫家合作　用漫畫教授小學生理財

左起卡通人物好奇寶寶、會繼司及大花童會在漫畫中教授理財知識。（何瑞芬攝）

培育正確理財觀念應從小做起。香港會計師公會與本地插畫家合作，為小學生設計出一套10冊的新漫畫書，希望透過生動有趣的漫畫，教授學生不同的理財知識。公會表示，隨着現代消費形式的改變，網上又有不少廣告誘使青少年消費，認為從小建立正確理財觀念十分重要。

香港會計師公會自2005年起推出「窮小子、富小子」計劃，每年在會內招募逾百名「會計師大使」，義務到中小學推廣理財知識，至今已惠及14萬名中小學生。公會今年為計劃教材進行「大翻新」，其中更針對小學生設計出教學漫畫冊。

全套漫畫冊以3個人物穿插，包括教授理財知識的「會繼司（諧音會計師）」，以及兩名不懂理財的小朋友「大花童」及「好奇寶寶」。每冊漫畫都會有不同主題及故事，並配合太空、馬戲團及恐龍等元素，令故事更吸引，學生更易學習。

公會會長羅富源表示，近年出現不少電子支付工具，學生容易無節制用錢，呼籲家長勿把設定了信用卡的手機給予子女使用，並應幫助子女建立良好的理財計劃。

聖公會聖彼德小學主任黃天忠指，現時的小學生對金錢概念十分薄弱，近年曾出現子女使用父母手機不斷「課金」玩遊戲的事件，認為家長及教師應在紀律及理財觀念兩方面為學生把關，讓他們意識到不可以亂花錢。他又稱新教材以電子書漫畫方式推出，可吸引學生閱讀。

第1階段的5冊漫畫已完成製作，並製成電子書上載上網，學生掃描二維碼後即可觀看，公會料第2階段餘下的5冊漫晝，將在明年第一季推出。