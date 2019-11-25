水務署水塘放魚苗「減廢」　有助生態平衡

水塘內有水藻、原生動物、魚類等多種生物，有助達至生態平衡，但有水塘曾因水藻過度繁殖而影響水質。發展局局長黃偉綸在網誌指出，水務署每年在水塘投放魚苗，維持一定數量的魚類，以攝食水藻。水務署亦正研究引入新技術，加強監察水塘水質，如嘗試利用無人船協助抽取水樣本，確保生態平衡、水質優良。

現時全港有17個水塘，水務署水務化驗師鄧浩維指，水塘長期被太陽照射，有些養分較高的，有利水藻生長，部門會定期把魚苗放進這些曾發生水藻過度生長的水塘，魚會攝食浮游植物，對控制水藻繁殖尤其有效，而香港水塘的魚類兵團，主要由鯿魚、大頭魚和鯪魚組成。

他解釋，鯿魚是濾食性魚類，主要在水面活動，其鰓耙細密，能隔濾十分細微的浮游植物如水藻作為食物。大頭魚為雜食魚類，在水的中上層活動，以水中的浮游植物和浮游動物作為食糧。鯪魚則主要在水的中下層活動，攝食水中有機腐物，魚類兵團在不同位置發揮作用。

有「水塘漁夫」之稱的水塘漁務技工，負責「捕魚」工作，他們每天早上出水塘，一人負責駕駛小艇，一人把魚網打開放進水塘，每星期在不同監測點進行「刺網捕魚」，識別水塘內不同的魚類，記錄魚的種類、大小、數量比例等基本資料。同時，他們會抽取水樣本，送往化驗所予同事化驗，以監測水質。在水塘工作29年的郭帶喜見慣風浪，他指出在水塘開網捕魚時，要懂得避過近堤壩位的取水口附近，以免魚網被水底的吸力吸走。