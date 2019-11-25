新界及九龍兩小時内三宗爆竊　損失近百萬財物

昨晚(24日)9時21分，警方接獲一名姓劉(34歲)男子報案，指其位於粉嶺龍馬路的村屋住所，有一扇窗遭撬開，屋內搜掠凌亂，疑遭爆竊。警員到場調查，戶主經點算，證實有3隻戒指、10條金鏈、約10,000港元現金、20,000元人民幣及1件玉器不翼而飛、損失總值600,000港元，警方將案列爆竊，交由大埔警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

相若時間，米埔加州花園一名姓羅(38歲)男子報警求助，稱其居住的獨立屋有一扇窗被打開，疑被竊賊光顧。警方隨即派員到場查看，戶主初步點算，發現有約值6,800港元外幣、2隻共值85,000元手錶及一批首飾俱失去，合共損失總值177,000元，警方正根據現場天眼片段追緝賊人歸案。

另於昨晚11時左右，觀塘瑞和街32號一名姓朱女子，發現其居住單位大門被撬，內有搜掠痕迹，疑發生爆竊案，大驚報警。警員到場調查，朱點算後，證實失去一批約值95,000元金器、45,000元現金及約3,000元人民幣。警方將案列爆竊，由觀塘警區刑事調查隊接手處理。