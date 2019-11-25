麗翠苑火警無通報　管理公司：救熄咗仲想點

成功抽中綠置居本應是一大喜訊，但有業主未入伙已提心吊膽。麗翠苑一座中高層的垃圾房本月九日發生火警，整個垃圾房被燒至熏黑，居於同層的業主李先生指管理公司並無主動通報，只從業主群組得知事件，連夜致電後終獲冷冷回覆，「都救熄咗啦，你仲想點」。

李先生是「業主群組」內成員，他表示當晚在群組內得悉有樓層垃圾房起火，細心一看發現正是他單位準備入伙的同層垃圾房，夫婦二人大為緊張，立即致電管理處，但管理處只表示，「係有火警，已經無事，索緊水啦」，他不滿管理公司態度冷淡，「雖然未有人住，但單位內有財物，係咪應主動啲通知業主，等我哋留意新家園係咪受影響，但直到第二日都無人主動聯絡。」

記者日前再到火警現場視察，垃圾房內仍然熏黑，燒至變形的電燈在地上，瓷磚離開牆身，形成罅隙。另一業主區小姐指居民眼見問題嚴重，但管理處愛理不理，本月中（11日）組織義工清潔隊，實行自救，約十名業主參與自發清理垃圾泥頭，分組到不同樓層清理紙皮等垃圾，短短數小時內已運走廿五個手推大垃圾收集桶。她又指業主早前發起一人一信，向管理處作出投訴，但房屋署未有回覆。

消防處發言人指，今年十一月十二日收到四宗有關麗翠苑有消防安全隱患問題的投訴，並在即日及十一月十八日派員到屋苑四幢樓宇進行巡查，巡查時只在個別樓層的逃生途徑有小量建築廢料擺放，正積極跟進有關個案，並考慮採取適當行動包括向有關人士發出「消除火警危險通知書」，或在有足夠證據下向負責人刑事檢控，以確保有關火警危險消除。