麗翠苑新入伙　10日內3火警　房署消防互卸

綠置居入伙頻起火，危機四伏。首個綠置居恒常化項目長沙灣麗翠苑近月陸續收樓入伙，隨即爆出管理四宗罪，包括紙皮滿瀉垃圾房、泥頭高過人頭、大廈成無掩雞籠，煙頭雜物處處等，十日內更發生三宗火警，令居民人心惶惶。危機亦揭出相關部門工作被動及互相卸責，消防處只會在收到投訴後才巡查及跟進個案，房屋署則推說日常管理由物業管理公司負責，會派員不定時巡查。有關注團體批評兩部門在屋苑管理及消防安全上責無旁貸，房署需要協助居民順利搬遷入伙，質疑未有做好監督角色。

記者早前到屋苑視察，傍晚時分六時許，仍有不少裝修及搬運工人密鑼緊鼓開工，屋苑各處沙塵滾滾，垃圾桶長期爆滿，未有清理；未開封的家具及建材放滿大廈兩旁，個別渠口沒有渠蓋，只以木板遮蓋，遊樂場地下猶如「山竹」過後，滿地垃圾塵埃。

業主林先生今年五月時透過網上討論區認識一班同是麗翠苑小業主，起初目的只為團購日用品，及後發現收樓後問題一籮籮，不少業主不約而同發現屋苑有衞生及安全隱患，垃圾房欠缺清理，「初初一個禮拜先清一次，拜完神嘅生果同生豬肉喺垃圾房出晒蟲，多到頂開垃圾房門，瀉到出走廊，樓層升降機對出位置內布滿紙皮泥頭，堆到成個人咁高，一開門就踩到垃圾」。

他又指屋苑入伙期間會有大量裝修師傅出入，管理處曾向業主每個單位發放四張住戶證，方便師傅工人進出，但及後聲稱「唔夠證」，最終變成自出自入的無掩雞籠，記者日前到訪時亦毋須登記，未被查問。麗翠苑一座有樓層垃圾房曾發生火警，多位業主已向管理處反映垃圾堆積問題，但未有積極跟進。他認為業主及裝修工人雖然有責任，但管理公司亦未做好監管及追蹤垃圾源頭。

房屋署回覆本報指，麗翠苑於八月三十一日起辦理入伙手續。現時屋苑的日常管理，包括清潔、保安、維修等事宜由物業管理公司負責，房屋署會派員不定時巡查屋苑，並要求管理公司按合約規定提供適切的服務。該署指根據紀錄，麗翠苑至今曾發生三宗小火，其中兩宗在樓層大堂及地面的建築廢料收集站發生，已即時由業戶和屋苑的管理員救熄。另一宗發生於樓層垃圾房，消防員到場將火救熄，懷疑有人不慎留下火種引致。管理公司除加強巡查及加派人手清理棄置在樓層的廢料，亦已發出通告，以及在巡查時提醒業主督促裝修工人要將廢料清理好，並運送到地面的建築廢料收集站，同時不要在樓層留下火種。消防處回覆查詢時指十一月九日至十八日發生三宗火警，有垃圾、紙皮及廢料被棄置煙頭所燒毀。

公屋聯會總幹事招國偉指，在屋苑入伙初期，房署仍擔當重要角色，需要確保設施妥當，住戶即使遇上清潔維修、漏水等問題，房署亦責無旁貸，在處理問題時不應「懶懶閒」，需要督促管理公司積極跟進。