東方民調：學者轟應變慢半拍　市民叻過政府

反修訂《逃犯條例》示威者圖謀打斷全港交通命脈，市民出行大受影響，本月十五日全港就有二十條主要道路被堵塞、六百五十條專營巴士線只僅約半數能提供有限度服務，多條鐵路線受影響，惟政府危機管理及應變措施慢半拍，任由示威者癱瘓交通折騰市民。有學者批評府歎慢板，迫使市民自行清路障「自救」，直指當局沒有速戰速決打通交通命脈，減低對市民的影響，只會令人感到政府無能。

紅磡海底隧道成為癱瘓重災區，行政大樓及收費站遭大肆破壞及縱火，紅隧全線封閉修復需時仍未重開，多條巴士線停駛，害苦一眾需要往來港九的市民。窩打老道、干諾道中等多條主要幹道，亦曾遭示威者反覆用雜物堵塞；作為香港集體運輸骨幹的港鐵，路軌屢遭投擲雜物及汽油彈，多條鐵路線未能提供正常服務，當中東鐵線大學站損毀程度更如廢墟，「近乎等同重建」。

新界東北及大埔居民出入九龍必經的「命脈」吐露港公路，本月十一日開始，示威者在中文大學校園對開的二號橋，向吐露港公路及大學站附近路軌推落大量雜物，來回行車線遭「截斷」，期間部分行車線重開不久又被堵，直至示威者撤離，於十六日始全面開通。交通癱瘓期間，大埔及新界東北居民只好取道迂迴的道路，大埔淪孤島四天，政府才提供免費渡輪服務來往大埔至烏溪沙。

示威者堵路變本加厲，惟無能政府卻坐視不理，愈來愈多市民自發清路障，解放軍駐港部隊亦出動清除軍營附近的路障，歷時半小時，執磚頭、掃垃圾，重裝鐵欄等，過程迅速。反觀消防員嘗試清理尖沙咀消防局外的路障時，竟然要與示威者講數，最終無功而還，被指「一碌木唔幫手」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評港府歎慢板，才迫使市民自行清理路障，反映市民不滿港府效率低，形容民間力量「叻過政府」。港府有能力打通被堵塞的主要幹道，「問題在於想唔想做」，批評政府放軟手腳，「放走」示威者，只會令人感到政府無能。他又質疑，當局以為示威者阻塞交通可令市民反感，但當局把市民福祉當成籌碼，也會弄巧反拙。