東方民調：縱火堵路癱隧道　新界東北如孤島

自反修例風波爆發，港鐵屢遭破壞暫停服務，示威者更截斷重要交通樞紐，香港不同地點的主要幹道遭到破壞，「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者無奈指，交通樞紐已淪為示威者與政府的角力籌碼，市民慘成犧牲品，亦不滿政府投鼠忌器，任人魚肉，且欠缺危機管理，應變能力不足，處理示威堵路毫無章法。受訪者更揶揄政府無論天災人禍，總是善後不力，面對這場政治風暴，政府能否收拾殘局，恢復香港元氣，坦言不寄厚望。

反修訂《逃犯條例》示威持續五個多月，愈演愈暴力，最近更發展至四處縱火，堵路淪為「家常便飯」，癱瘓隧道，將港九新界所有幹道截斷，務求達「三罷」效果，全面控制香港，面對交通命脈落入暴徒手中，尤其是新界東北猶如孤島死城，港府卻束手無策，市民叫苦連天。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問五百六十三名十八歲或以上市民，結果顯示，對於示威者多次堵塞交通樞紐，紅隧收費站更被大肆破壞縱火而封閉多天，四成九受訪者直斥政府投鼠忌器，任由破壞；兩成八認為，政府應派員守護交通樞紐等高危地方；一成六憂示威者握路權。

吐露港公路被堵塞，東鐵遭腰斬，大埔淪為孤島四日，政府始安排接駁船，四成五受訪者批評政府欠危機管理能力；兩成七轟反應遲鈍，安排太遲；兩成四無奈指有做好過無做。

多間大學附近道路被示威者擅自劃「禁區」，連醫院運作亦大受影響，四成五不滿黑暴摧毀民生，折騰病人；兩成七轟市民福祉淪政治角力籌碼；一成七直斥堵路大晒，人命如草芥。

有市民及駐港解放軍自發清除路障，五成七受訪者直指，反映政府的處理效率低，市民需自救；一成六不滿政府清理路障歎慢板；一成三質疑政府人手不足，只能坐以待斃。

政府任由示威者阻塞道路，清路障進展緩慢，三成九受訪者認為政府應速戰速決，否則弄巧反拙；三成認為政府圖令市民對示威反感，令民意逆轉；兩成六斥政府處理毫無章法，任人魚肉。

強颱風「山竹」襲港逾一年仍未善後妥當，面對這場政治風暴，對政府能否收拾殘局，四成五坦言不寄厚望；四成二憂需要長時間修復；一成直指天災人禍，政府善後總爛尾。

綜觀情況，大部分受訪者批評政府面對示威堵路，反應遲鈍，應變不足，善後歎慢板，轟政府只識坐以待斃，任由示威者緊握路權，摧毀民生。