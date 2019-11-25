探射燈：專營巴虧損微反獲補助　學者質疑藥石亂投

政府分3輪推出紓困措施，總涉款額逾600億港元。有行業未能受惠叫苦連天，但同時有企業未受重大影響卻受惠於政府的紓困措施。有學者質疑政府藥石亂投，未能有效針對受影響的中小企業提供支援。

政府擬花逾13億港元補貼運輸業燃料費，5間專營巴士公司亦有受惠，半年可獲發還3分之1的實際燃料支出。中文大學經濟學系副教授莊太量質疑，無證據顯示專營巴士公司於示威活動中錄得重大虧損，反而接收了大量港鐵的乘客，不解為何巴士公司依然獲得數以億計的補貼。

「話明紓困，梗係要有困先需要紓。」莊認為政府三輪的紓困措施缺乏針對性，不少位於示威區的商舖已陷入水深火熱卻未得到特別補助。「與其派幾億畀大公司，不如一早派10萬畀嗰300間結業嘅食肆，加埋都只係3000萬，慳番好多億。」他估計政府為了節省行政成本而使用一併補助的方式，建議考慮改以申請審批方式才能使公帑用得其所。

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