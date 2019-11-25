探射燈：紓困措施不切實際　百業捱打岌岌可危

反修例風波持續，波及各行各業。為支援企業和市民度過難關，政府上月推出紓困措施，涉款逾600億港元，惟多個行業直斥幫助不大。運輸業界指有關措施未能惠及學校私家小巴（保母車），司機收入已大削近半；旅客補貼以人頭計，業界指中小型旅行社幾乎無客難受惠；示威區的零售和食肆生意受重創，更估計農曆新年後爆倒閉潮。

政府早前宣布提供13.65億港元燃料補貼，但保母車卻不獲補助。學童車協會主席林志平指，不少學校因應近月的社會運動，大幅削減課外活動，使業界流失30%生意。加上路面交通情況不穩，司機不時要急召附近的非專營巴士「頂替」免誤點，大大增加經營成本。多次停課再加上下月聖誕長假期，有20%家長已表示不使用校巴服務，預計下月的生意更為嚴峻。

汽車交通運輸業總工會譚偉照亦指，保母車一般只能服務1至3間學校，營運空間狹窄，不少司機近月收入由約1.6萬港元下降至9000多港元，希望政府的紓困措施能惠及保母車。

旅遊業受重創，政府上月推出「旅行社鼓勵計劃」，旅行社每接待1位入境過夜旅客可獲120港元，接待出境旅客則可獲100港元，最高可獲6萬港元現金鼓勵，料動用1億港元。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，部分中小型旅行社近日幾乎沒有客人，未必能夠受惠，而補助金額亦無法彌補近月的損失。「1個過夜旅客人均消費6000幾蚊，政府補貼120蚊似係『慰問金』多過實際紓困。」他認為更實際的做法是減免機場稅和暫緩三跑建設費等。

零售和飲食業的紓困措施方面，只寬減政府場地的零售或餐飲租金，或豁免各項食肆牌照和許可證新申請和續期費用，但業界坦言措施「冇用」。香港零售及批發從業員協會理事長蔡宗建指受惠商店少，而且該些場地的租金本來就低，反而油尖旺、銅鑼灣等示威區的藥房、珠寶店等生意已大跌50%至70%，卻未有針對性救助措施，並估計農曆新年後會出現倒閉潮。

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，有尖沙咀的宴會廳近月損失2000圍酒席，涉價2000多萬港元，政府所謂的紓困措施相較之下只是鳳毛麟角。

運房局發言人回覆指，會繼續密切監察及評估各運輸業界的營運情況，並同時從整體經濟形勢作綜合考慮。商經局回覆指，政府會繼續密切留意經濟情況，適時推出支援措施。

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