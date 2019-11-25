Dr.東：睇波勿過分投入　情緒太緊張或致心臟病發

球類賽事有贏有輸，倘若過分投入情緒緊張，面對出乎意料的賽果，個人情緒難以接受，或有機會出現突發心臟病發，增加死亡風險！有腦神經科醫生解釋，當人面對緊張環境時，若人體內的交感神經系統及副交感神經系統不能互相制衡，有機會出現心跳加速、血壓高等徵狀，隨時觸發心臟病發，因此醫生提醒球迷若是面對突發性的場面，應立即控制自我情緒，最佳方法是離開現場，拒絕接受當刻的資訊，讓個人情緒能夠慢慢平復。

香港大學腦內科教授、腦神經科專科醫生張德輝表示，人體內的自律神經系統主要分為交感神經系統和副交感神經系統，會沿著脊髓神經，像大樹分支一樣，分布到全身的內臟和血管。交感神經系統和副交感神經系統必須互相制衡，才能使人體維持正常運作。當我們感受到壓力或緊張時，交感神經便會啟動相關功能，例如心跳加速、血壓上升等，而副交感神經是抑制性，負責讓人體鬆弛休息，自我放鬆。若果兩者出現失調，交感神經比副交感神經強烈的話，便會令人長期亢奮，不能放鬆，長時間下或出現突發性心臟病，增加死亡風險。

他解釋，出現緊張情緒可能與個人經歷息息相關，如市民經歷過天災或海嘯，當看新聞時見到相關畫面都會變得緊張。若是久經訓練的話，如消防員到火災現場救火，均會表現穩定，因此有些地區會模擬地震演練，讓市民能夠調節緊張情緒。他認為，特別容易緊張的球迷，可先觀看一些中、小型的足球或籃球比賽，慢慢接受當中的情緒或節奏，但承認每場比賽都會存在不確定性的因素，例如出乎意料的賽果，萬一真的出現極度緊張，便應該立即離開現場，不再接受這些具刺激性的資訊，同時要深呼吸一口，讓個人情緒慢慢放鬆。

至於飲酒和吸煙能否紓緩緊張情緒？張德輝指，酒精對中樞精神系統具有抑制作用，因此飲酒後會讓人產生和暖，放鬆心情，但同時間令體內循環系統變得活躍，心跳變快，因此對於真正做到放鬆則未必達到效果，而煙草中的尼古丁會刺激大腦分泌多巴胺，讓人有滿足的感覺，但吸煙過多有機會因而產生依賴，對健康受損。

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