網民熱話：隔籬有廁所都唔去？家長帶仔「就地解決」

家庭教育對子女成長尤其重要，即使人有三急，家長亦應教導小朋友在廁所「解決」。但近日有小朋友在家長陪同下，竟在廁所旁的花槽「就地解決」。網民質疑該名家長是否「唔識廁所標誌」，亦有網民批評隨地小便「冇文化」。

從Facebook專頁「生仔要考牌系列」在上周二（19日）轉載的貼文及照片所見，一名家長扶住一名小童疑似在花槽如廁，目擊事件的網民留言指：「樂富平台廁所門口解決，真係咁鍾意施肥？」該網民又指，保安員曾作出警告，惟涉事家長反駁稱「呢度又唔係你嘅」，同時又指罵目擊網民。

家長身處廁所旁，仍然讓小童隨處小便，事件遭網民抨擊。有網民認為，隨處便溺欠公德及文化，亦有人批評涉事家長「行多步都懶」。另外，有網民估計，廁格當時是否已滿，小朋友「太急」的情況下「隨地解決」，惟網民指自己會為小朋友準備兒童尿兜，「急起上嚟邊度都可以用」。

網民有話說：

Adalheidis Cheung Wing Bun：幫你淋花仲唔多謝人哋

Kay Circle：能夠喺廁所隔籬屙，距離文明又邁進一步了

Gnit GO：知唔知咩叫公共地方？

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