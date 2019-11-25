區選2019：學者指變相公投素人得益　泛民將更靠攏抗爭路線

蔡子強(小圖)指不少人以「變相公投」心態投票，所以沒有地區工作經驗的素人可以當選。

今屆區議會選舉中，非建制派參選人取得大多數議席。中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強今早(25日)出席電台節目時表示，今次區選投票率達71.2%，遠高於過去約40%，相信不少人以「變相公投」心態投票，所以很多支持反修例、沒有地區工作經驗的素人可以當選。

他指出，中央和港府一直未能有效回應民意，只強調止暴制亂，造成市民逆反，令民主派取得歷史性大勝，今次結果會令中央和建制派十分警惕，建制派或會考慮轉變政治路線，爭取中間選民支持；而民主派亦會更靠攏抗爭路線，以往提倡溫和妥協、與北京溝通的路線難以復再。

蔡又認為，民主派取得大量議席，可用區選的資源作支援，相信對反修例運動有正面影響，不過外界同時會對區議員支持反修例運動的期望提高。他以2003年區選為例，指當年民主派在多區獲得過半數主導權，但因4年來均無作為，令到4年後的選情反彈。

他提到，民主派取得壓倒性優勢之下，全取特首選委會中區議會的117席，加上上次民主派在選委會選舉的佳績，將可包攬約450席，雖然未夠選委會半數，但民主派可能與其他界別組成策略性聯盟，尤其商界近期在反修例事件中，遭受內地官媒批評，如果與民主派合作，兩者選委會席位將會過半，影響特首選舉，對中央將是一大警號。