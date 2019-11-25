修例風波：中大今復工仍見敗瓦　出入要登記或證件

中文大學成為反對修訂《逃犯條例》風波的戰場之一，本月12日示威者與警方激戰後，校園一片頹垣敗瓦，全校需停止運作以進行復修工作，今（25日）迎來復修後首個工作天。

東網記者今到中大視察，現場所見港鐵大學站、崇基學院門外、1號橋等位置均設有保安檢查站，各有約6名保安駐守，中大教職員及學生需出示中大證件才可進入校園範圍，其他人士則要登記個人資料。大學站全面以鐵板圍封，站內有被縱火的痕迹，￼站外仍留有大量垃圾。

至於當日槍林彈雨的二號橋，校方在大學道迴旋處拉起封鎖線，只容許執行緊急或必須工作的人員或汽車進內，而迴旋處一帶仍然停泊被大肆破壞的數輛校巴，更留有製造汽油彈的玻璃樽及油桶，還有木板、頭盔、磚頭及滅火筒仍然散落一地。

另外夏鼎基運動場當日煙火四起，今已回復平靜，草地上留有部分雜物，有工作人員在內巡視。中大一年級生范同學指，對當日有大批同學保護校園感到非常感動，認為看到香港的另一面，但大戰過後卻全靠校工負責「執手尾」，認為學生亦有責任清理地方，形容現時中大「好亂、周圍都好多沙」。她又指，學期提早結束對學習有影響，但理解校方的做法。