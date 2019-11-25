區選2019：民建聯大敗李慧琼鞠躬道歉　辭黨主席不獲接納

今屆區議會選舉，建制派大敗而回，作為區議會曾經的第一大黨民建聯，今早(25日)民建聯主席李慧琼率領黨領導層，就區議會選舉慘敗向支持者鞠躬致歉，李表示曾經提出辭去黨主席一職，但不獲中委會接納。

至於在區選中取得4個議席的工聯會，會長吳秋北在上午的記者會中表示，在選舉中共獲約18萬的總票數，較上屆2015年區選約9.5萬選票多出約1倍。吳指，今屆派出62人出戰全港16個大選區，結果取得4個議席，他承認成績未如理想，卻是「非戰之罪」。

他強調選舉成績是政治大環境使然，而今屆區議會投票率創新高，反映選民以投票表達對近期社會時間的意見，又形容選舉在不公平、黑色恐佈、充滿暴亂的情況下進行，所以即使有紮實的社區民生工作，亦無法力挽狂瀾，令他們未能正常地與街坊接觸及提供服務。工聯會副會長黃國健則稱，極端不正常的社會氣氛下進行的不公平選舉，但仍然會接受結果。

而經民聯主席盧偉國則指，經民聯共派出25人參選，3人當選，連同2名當然議席，於區議會中共有5個席位，整體得票率為40%以上，部分得票率更為49%及49.9%而落敗，承認成績令人失望，未如理想。他又指，在選舉過程中，經民聯均面對黑色恐怖威脅，有地區辦事處被掟汽油彈，付之一炬。