15歲男生藏改裝雨傘雷射筆　判入更生中心

9月21日「光復屯門」遊行當日，警方截查一名15歲中學男生，搜出改裝雨傘、改裝行山杖及雷射筆，他早前被裁定有意圖而管有攻擊性武器及於公眾地方管有攻擊性武器兩罪罪成。案件今(25日)在西九龍法院判刑，裁判官接受青少年犯罪評核會及懲教主任的報告建議，判罰被告入更生中心。

被告在事發後才滿16歲。兩項控罪指，被告於9月21日在屯門站交通交匯處的休息室外，管有一支可發射綠光的雷射筆、一支改裝雨傘及一支改裝行山杖。辯方指，雖然懲教主任在報告中，建議被告進更生中心，但考慮被告至今已還押10周，相信對一名中學生已屬大懲罰，望法庭判以即時監禁，好讓被告盡早返回校園。

裁判官指，任何人在集會示威中持有武器，都會對前線執法人員及示威者構成威脅。就判刑上，青少年犯罪評核會及懲教主任考慮被告的體能不佳，都認為勞教所不適宜，但建議被告進更生中心。裁判官透露，被告有過度活躍，學業成績不佳，並喜愛玩滑板，因而結識不良人士，被告於今年曾吸食大麻，故認為更新中心能向被告提供紀律及職業訓練等，又能監管被告出院後的生活行為，將有助提升被告的守法意識。

裁判官稱被告希望日後成為一名滑板教練及叮囑被告需培養正確的價值觀，故判罰被告進更生中心，辯方將就刑期作上訴，並欲申請被告保釋外出以等候上訴結果，惟遭裁判官拒絕。

今早開庭前，裁判官稱在本案的裁決至判刑過程中，曾收到一封由執業律師發出的信，該信同時寄給大律師公會、律師公會及司法部。裁判官將該信交給控辯閱讀，又指信函內容是針對裁判官的行政職能，與本案無關。