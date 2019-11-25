倉務員涉姦「兼職女友」　高院陪審團退庭商議

38歲倉務員去年4月與一名當時15歲、做「兼職女友」賺錢的中三女生約會。女生雖稱同意讓倉務員攬錫與手淫，但對方卻強行與她性交。事後他更涉嫌向女生展示她的相片和呻吟聲錄音作要脅。倉務員現被控一項強姦及一項刑事恐嚇罪，由5男2女組成的高院陪審團，於今日(25日)中午約12時半開始退庭商議裁決。

本案被告陳永霑，被控在去年4月17日，於元朗區某酒店強姦當時15歲的女童X，及在同月20日恐嚇要破壞其聲譽。

據X早前於錄影會面時表示，她在4月3日第一次做「兼職女友」，其後透過Instagram聯絡被告，雙方約好在同月17日見面。X表示事前雙方約定好，只會「抽下水攬吓錫吓」，但結果被告卻用手指插進她下體，兩三次把約四分之一的陽具放入她下體內，還用情趣玩具放入她下體。

X指期間她有拒絕並推開對方，但被告仍然持續。X表示被告在完事後，還要求與她合照。X表示對方原本稱每個月給她1.5萬港元包養，但結果對方卻只給了500港元。她再向對方說要返學要用錢，對方才再多付200港元。

X指被告3日後再找她，表示當日有偷偷拍片，還透過手機傳了一張她整理校服的截圖，以及一段她呻吟聲的聲帶。x感到不妥找社工商量，並決定報警。