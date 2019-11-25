被指警車內用頭撞警　24歲男子續准保釋

今年8月3日晚至翌日凌晨，黃大仙發生警民衝突，一名懷疑涉案的24歲男子被控一項襲警罪，案件今日(25日)在觀塘法院再訊。被告暫時毋須答辯，控方申請將案押後8星期，以索取律政司法律意見。裁判官批評進度不理想，只批准押後至明年1月2日，期間被告以原有條件保釋。

24歲被告譚皓宇，被控於8月4日在黃大仙警署外襲擊警員沈鴻源。據了解，譚被指曾在警車內用頭撞向沈，令沈的頭部受傷及左手無名指扭傷。

控方指現時已可將文件交予律政司並索取指示，惟因調查仍在進行，有大量閉路電視錄影片段需要分析，加上需要了解背景資料，或有機會加控其他罪名，故申請將案押後至明年1月20日。辯方指這已是第3次上庭，案件只涉一個被告，而警車內亦無「天眼」，不明白控方欲押後如此長時間的原因。裁判官表示法庭無可能無了期押後案件，故縮短押後時間。

此外，庭上辯方批評3個月以來已3次寫信給警方，又曾打電話要求索取文件，惟對方僅曾透過電話回覆指「有幾份statement，最後一次過畀你」，至上庭前「又話未準備好」。辯方直言「唔相信到目前為止咩嘢都無」，控方表示未收到辯方的信件。裁判官要求雙方就此作溝通。

退庭約15分鐘後，控方引述警方指以為辯方同意「一次過交」，辯方反駁稱「如果無異議，我哋就唔會不斷寫信」。裁判官認為至今已經3個月，無法解釋為何辯方尚未取得有關文件，下令控方在今午把證人供詞交給辯方。