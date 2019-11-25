首9個月博彩詐騙激增116宗　港人到澳門販毒數字增

澳門保安司今(25日)公布今年首9個月罪案統計數據，開立刑事專案調查案件達10,598宗，較去年同期增加39宗，輕微上升0.4%。涉及暴力罪案共有523宗，同比上升16.2%；搶劫案共61宗，較去年同期增加47宗，多是酒店範圍或街頭僻靜地方發生。至於涉及博彩的詐騙案件共291宗，較去年同期的增加116宗。

保安司又指，港人到澳門販毒增加，今年首9月共錄得販毒案件94宗，涉案人數154人。其中，涉案香港居民共82人，比去年同期增加27人；涉案疑犯以無業青年為主，被香港販毒集團利誘而鋌而走險。粵港澳三地警方及海關近年來持續加強合作，積極交流情報，並多次開展針對跨境毒品犯罪的聯合行動，追查毒品來源，以遏止跨境毒品犯罪及瓦解販毒集團。

另外，政府建議涉及資訊網絡安全和國家安全的犯罪列入司警調查權限。保安司表示，根據國安法相關規定，包括港澳在內的所有中國公民都有義務和責任維護國家安全，澳門特區政府是責任義務、完全依法展開相關立法和執法工作。

保安司指，政府提出修改司法警察局法律草案，建議司警局新增保安廳、國家安全情報工作處、國家安全罪案調查處、恐怖主義罪案預警及調查處等特定附屬單位，是分別負責查案、情報收集及政策研究，並非單純查案。