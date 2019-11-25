華為開發者大會　全面支援開發者

華為上星期於香港首度舉行HUAWEI Developer Day（HDD），獲逾150位本地開發者出席，透過技術論壇、互動討論以及CodeLab工作坊了解打造全場景智能生態應用，為消費者帶來更創新、愜意的智能生活體驗。HMS匯聚華為在芯片、終端及雲技術方面的優勢，包含一整套的HMS核心服務，提供相應的開發、測試IDE工具及平台，以及華為應用程式市場（HUAWEI AppGallery）、華為瀏覽器以及華為視頻等應用服務。華為應用程式市場目前提供逾120萬個應用程式，涵蓋全球首3000個最熱門應用程式中的絕大多數，Mention香港亦已有超過300個本地應用程式成功上載到HUAWEI AppGallery。此外，亦已開放了14項HMS核心服務，協助開發者以低成本設計及開發優質應用程式，當中包括設計及開發類、業務增長類及商務類，全面支援本地開發者。

設計及開發類就包括Account Kit，以HUAWEI Developer ID華為帳號即可一鍵登錄各服務；Location Kit提供便捷易用的定位介面獲得使用者位置資訊；Drive Kit協助開發者更輕鬆、安全地儲存使用者資料；Game Service則提供深度的遊戲服務，有效減低開發成本；而Map Kit能讓開發者制訂特定的地圖顯示及交互功能。

業務增長類就包括Push Kit，建立從雲端到設備的訊息推送通道，讓開發者觸及用戶；Analytics Kit支援簡易高效的接入方式、強大的分析能力以及安全可靠的資料服務等多項功能。

商務類就包括In-App Purchases Kit，集合全球主流支付方式，令商品頁面自動顯示本地化的語言和貨幣單位，亦開放訂閱服務、訂單服務、Sandbox測試等；Ads kit為開發者提供符合私隱規定的廣告ID（OAID），讓開發者繼續利用其他廣告平台發展業務。

值得一提是，開發者利用HMS Core設計出應用程式及Quick App內容等不同模式的服務方案後，可通過HUAWEI Ability Gallery向全場景智能終端傳遞。HUAWEI Ability Gallery是華為統一的快服務（Ability）接入和分發平台，能基於大數據和AI平台，根據用戶意圖提供精準服務，為「1+8+N」的泛終端設備提供全場景的優質服務體驗。開發者只需一次開發接入，即可將服務智能分發至全場景多終端，如華為智能手機、智能屏、AI音箱等，實現開發者服務在各終端的互聯互通，提高業務轉化。而HUAWEI Ability Gallery在中國區已接入逾5000項精品服務，並將於本年12月全球投入服務，令全場景智能服務全球化，全球用家都可以獲得全場景智能生活體驗。