港人首選休閒慢遊　富國島喀比濟州成愛遊新興城市

港人生活緊張忙碌，不少人會在假期外遊「鬆一鬆」。有旅遊網站公布《2020年亞太區旅遊趨勢報告》，香港在十大熱門旅遊目的地中排名第6，與去年一樣。長途機機票價值下降令港人願意前往更遠的目的地，也鼓勵他們選乘特選經濟客艙和商務客艙，兩者增幅分別達39%及31%。「休閒慢遊」成為港人的出行首選，這趨勢有望延續至2020年，讓港人在旅程中，短暫忘記城市的壓力和束縛。

旅遊網站Skyscanner整理2017年10月至今年9月，其網站及應用程式上超過10億筆資料，兼訪問亞太區7個市場約8000名使用者的意見，當中包含香港、台灣、澳洲、南韓、印度、日本及新加坡。

調查發現，台北、首爾、曼谷、東京及大阪是港人最愛的旅遊目的地，而遠離繁囂、享大自然美景的越南富國島、泰國喀比和南韓濟州，則成為最受港人歡迎的新興旅遊城市。由香港出發到多個歐洲地區的長途航班機票在2019年有下跌趨勢，當中來回巴塞隆拿、布達佩斯及里斯本的機票價格均較去年下跌12%，平機票令港人願意前往更遠的目的地。

不少港人以往會從社交媒體尋找旅遊靈感，亦有人享受一人獨遊，不過，調查發現兩者對港人旅遊的影響力都下降。旅客現時更着重享受當下，亦希望結伴同行，個人成長之旅及到訪小眾旅遊目的地，今年亦成為港人計劃未來旅遊時的重要考慮因素。

台灣一向是港人的旅遊熱點，台灣人亦愛來港，不過，調查發現香港在台灣人至愛的旅行目的地排名中，由第4位下跌至第6位，排名首三位依次為東京、大阪及首爾。