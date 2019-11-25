政Whats噏︰一舊雲連番甩轆　西九小組泛民「雙失」

立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今日(25日)下午開會選舉正、副主席，唔知係咪大家喺區議會選舉過後有疲意，明明有16名議員已加入小組委員會，但會議開波時就只有4、5人，民主派更只得議員黃碧雲(一舊雲)。而正、副主席選舉期間，一舊雲一時就自己和議自己出選，一時就亂咁提名，都唔知係唔熟書定係未瞓醒，一舊雲真係唔係浪得虛名。

話說會議一開波，上個立法年度任小組委員會主席嘅議員林健鋒主持會議，問是否需重新選主席，當時勢孤力弱嘅一舊雲仍堅持要選，之後民主派議員陳淑莊(Tanya)行入會議廳，剛好趕得切提名一舊雲，點知冇人和議，一舊雲就話「我和議」，但議員唔可以自己和議自己，好彩議員陳志全到達會議室，可能連咩事都未知嘅佢，就應一舊雲同Tanya要求話要和議喇，不過最後都係由林當選。

會議之後選舉副主席，Tanya再次提名一舊雲，點知一舊雲就提名番Tanya。由於接受咗提名嘅議員係唔可以提名他人嘅，所以一舊雲提名Tanya當然係無效啦。而最後副主席一職就由建制派議員吳永嘉擊敗一舊雲奪得。正、副主席都被建制派包攬喇。