港澳政府簽訂課稅安排　兩地居民可免繳雙重稅

香港已與澳門簽訂課稅安排，兩地居民可抵免就同一筆收入所徵收的雙重稅項。

政府今日(25日)宣布，香港已與澳門簽訂全面性避免雙重課稅安排。在此安排下，香港居民源自澳門的收入，並在澳門所繳納的稅款，可根據香港稅例抵免就同一筆收入所徵收的稅項。澳門居民同樣在港已繳納稅項的收入可在澳門豁免徵稅，或在港所繳納的稅款可抵免澳門就同一筆收入所徵收的稅項，避免雙重課稅。

全面性安排亦提供以下稅務寬免安排：香港居民如在澳門從事跨境海運、空運和陸運賺取利潤，毋須在澳門徵稅；及受僱於香港的合資格教師或研究人員在澳門認可的教育或科研機構從事教研工作時，如有關收入已在香港徵稅，可在澳門享有為期3年的免稅待遇。

政府發言人指，這是香港與貿易夥伴簽訂的第43份全面性避免雙重課稅協定或安排。全面性安排將有助加深港澳兩地的經濟貿易連繫，鼓勵商界在兩地營商投資，促進人才培訓和交流，並進一步推動粵港澳大灣區的發展。

全面性安排將在雙方完成有關的批准程序後生效。就香港而言，行政長官會同行政會議將根據《稅務條例》(第112章)就安排作出1項命令，有關命令須經立法會以先訂立後審議的程序通過。