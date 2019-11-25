石棺案　次被告劉錫豪指每周練機械舞5至6次

荃灣石棺藏屍案今日(25日)於高院續審，次被告劉錫豪繼續作供，接受控方盤問。劉供稱，他本來有全職工作，從事售賣返學背囊，但他搬到肇事單位與另外兩名被告居住後3個月，他便放棄該份工作，靠兼職教跳舞維生，他入住肇事單位起初數個月，他有向首被告曾祥欣交租，但後來曾不用他交租，曾亦有向他提供免費膳食。

主控官指出，劉經濟上依賴曾，因此他不敢得罪曾，他對曾更是言聽計從。劉否認經濟上依賴曾，但覺得對方有照顧他，他「心態上想報恩」。

主控官指，曾祥欣靠安排他人向財務公司借錢，之後抽走借款人大部分貸款從中騙財獲利，劉在曾的游說下亦有向財務公司借款，不過劉並非受害者，他對曾的騙財勾當完全知情。劉不同意，但承認一名友人想透過曾祥欣炒股票但缺乏資金，他問曾有何方法可幫到該友人，最終就由劉發出一張假欠單，佯裝友人欠他8萬港元，由友人母親「還款」。主控官直言劉夥同曾詐騙該友人的母親，劉不同意，他說自己當時只想幫朋友。

主控官指，劉覬覦死者的財富，他在「There」會議中得悉殺死死者可獲得3000萬美元後，決定加入殺死者希望分一杯羮，並打算「老笠」死者。劉不同意，稱他不相信死者是有錢人，因死者問過曾借錢，曾認為死者「有錢到咁就唔使問人借錢」。

在主控官詢問下，劉透露他平均每星期練習機械舞5至6次，每次練3小時。主控官指出，劉相對另外兩名被告擁有更佳的身形和體能，因此他在案中負責制服死者，劉不同意。

主控官又指，在事發前數天某次酒吧聚會，劉已嘗試在死者的飲品中混入迷藥，有弄暈死者「老笠」的念頭，惟該次犯案不成功，到事發當日，他建議買二氯甲烷(與哥羅芳相類的化學劑)焗暈死者，劉亦不同意。劉指他從未接觸過哥羅芳，他亦是在審訊期間在庭上從法醫得知哥羅芳對人體的功效。