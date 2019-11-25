議員指葵青康健中心地點「不就腳」　倡服務社區化

葵青地區康健中心9月開幕，立法會衞生事務委員會數名議員今日(25日)在食物及衞生局官員陪同下參觀中心，有議員認為中心地點「不就腳」，建議當局將服務社區化，同時調整開放時間。另外，食物及衞生局局長陳肇始在回應有關清潔催淚彈殘留物時表示，衞生防護中心曾發出指引，並已經由教育局分發給學校，提醒學校如何清潔。

社福界立法會議員邵家臻指，中心在千呼萬喚下終於提供服務，但中心位置「吊腳」，位於工廠區，較多上落貨，對街坊而言未必容易到達及適合。他認為，應開放星期日的時間，讓父母有時間與子女到中心，同時應加強與社工合作及推廣，又指現時有2700多人曾使用中心服務，形容數字「不亮麗」，但理解中心有其先天不足。

陳肇始表示，政府會加快在其他地區設立地區康健中心或地區康健站。被問到早前有親子遊行，冀當局為學校提供清潔催淚彈殘留物的指引，陳回應指該局一直有諮詢專家，有關催淚彈與健康的關係，衞生防護中心早前已發出指引，並已聯繫教育局分發給學校，提醒學校如何清潔，包括避免使用熱水或高壓水槍，此舉會令微粒揮發，亦應避免使用風扇及掃把等。