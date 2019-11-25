去年都巿固體廢物人均棄置量升　每日1.5公斤

環境保護署公布2018年香港固體廢物監察報告，棄置到堆填區的固體廢物量不跌反升。去年整體棄置於堆填區的固體廢物量平均每日逾16,096公噸(總量為587萬公噸)，較2017年增加3.7%；而棄置於堆填區的都市固體廢物量平均每日為11,428公噸(總量417萬公噸)，較2017年增加6.5%。即使撇除9月至11月受颱風「山竹」吹襲影響所產生的非常規棄置物，都市固體廢物人均棄置量為每日1.5公斤，亦高於2017年的1.45公斤。

香港的固體廢物，包括都市固體廢物(涵蓋家居和工商業廢物)、整體建築廢物及特殊廢物。去年都市固體廢物中，廚餘約佔31%，其次是廢紙及廢塑膠，分別約佔24%及21%，兩者棄置到堆填區的數量按年增加6.7%及10.3%。

不過，隨着小蠔灣有機資源回收中心第一期的落成和推出廢電器電子產品生產者責任計劃，廚餘及廢電器電子產品的棄置量分別按年下跌2.6%及7.8%。全年廚餘回收量按年增加84%。

另外，受到近年外圍可循環再造物料市場持續不景氣，加上香港周邊地區嚴格執行進口管制政策，去年都市固體廢物回收率為30%，比2017年輕微下降2個百分點。