未來5年供應10萬伙公營屋　只達長策目標64%

公營房屋供應大落後！運輸及房屋局向立法會房屋事務委員會提交2019/20至2023/24年度公營房屋建設計劃，未來5年將提供10.07萬個單位，包括約7.47萬個公屋或「綠置居」單位和約2.6萬個其他資助出售單位，供應量只達長策目標的64%。

長遠房屋策略去年定出未來10年建屋提供45萬個單位，公私營房屋比例改為七三比，即公營房屋需達31.5萬個單位，代表5年內需有15.75萬個單位。不過運房局最新資料顯示，房委會在未來5年只能提供9.53萬個公營房屋單位，連同房協未來5年提供5400個單位，合共只有10.07萬個單位，遠遠未達長策目標。

文件顯示，房委會在2023/24年將有1.84萬個公屋或綠置居單位落成，但只有2600個來自市區的深水埗西北九龍填海區1號地盤(東)區，其餘均來自擴展市區及新界，包括有1萬個來自東涌新填海區99區及100區，另外屯門區顯發里、屯門第29區(西)及業旺路第一期將合共提供2500個公屋單位。資助房屋方面，2023/24年將有5600個單位落成，數量最多為安達臣道石礦場地盤，提供1900單位，其次為啟德2B2號地盤，提供1800個單位；北角渣華道及九龍城高山道分別提供200個及500個單位。