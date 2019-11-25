再多一款潤滑啫喱含洋葱菌　屯院病人血液樣本被污染

繼消毒藥水發現含洋葱伯克氏菌後，超聲波掃描檢查的潤滑啫喱「SkyGEL」亦被揭含菌，更在瑪麗醫院一名病人的恒常血液監測檢查中，發現洋葱假單胞菌。醫管局今(25日)表示再在另一品牌的潤滑啫喱驗出該菌，已通知所有醫院停用該兩款產品，並已安排改用其他生產商的潤滑啫喱作替代，醫管局的相關服務並沒有受影響。

連同早前在瑪麗醫院驗出的一宗個案在內，公立醫院至今共有4名曾使用有關潤滑啫喱的病人，在血液樣本中驗出洋葱伯克氏菌，包括瑪麗醫院及屯門醫院各兩名病人。經微生物專家檢視後，除一宗瑪麗醫院的病人個案證實為臨床感染外，其餘個案均被列為血液樣本被污染個案，所有病人的病情及治療均沒有受影響。

醫管局發言人表示，有關潤滑啫喱主要用於超聲波檢查程序。醫管局上星期接獲瑪麗醫院通知，在一名曾使用有關潤滑啫喱的病人血液樣本中驗出洋葱伯克氏菌後，已隨即召開醫管局傳染病及緊急應變中央委員會特別會議及通知醫護人員停用該產品，亦主動在其他公立醫院抽取其他品牌的潤滑啫喱樣本化驗，結果再在另一款潤滑啫喱中驗出洋葱伯克氏菌。