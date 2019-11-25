政Whats噏：泛民又拉布　司法事務委員會又選唔到主席

立法會司法及法律事務委員會今日(25日)召開今屆會期第三次會議，其他委員會多數已經傾梗其他事項，但司法及法律事務委員會竟然仲選緊正副主席。原來又係泛民議員拉布囉！今日仲搞搞新意思，拋咗個質詢方案出嚟，搞到又休會又盛，最後都係選唔到主席。

根據上兩次會議嘅結果，總共有9位議員被提名做主席，大家嗱嗱林投票揀好人就搞掂。點知泛民議員陳淑莊同郭家麒就話既然主席候選人唔多，不如畀每位候選人多啲時間闡述自己政綱同埋畀其他議員質詢啦。因為議員對發言時間長短同質詢方法有唔同意見，代副主席郭榮鏗主持會議嘅議員涂謹申就決定休會20分鐘研究下用邊個方案畀議員質詢好。

休會後涂拎咗兩個方案出嚟，方案一：每位候選人開場陳述兩分鐘，之後可以有8位議員質詢候選人，而每位議員有1分鐘質詢，候選人有5分鐘回應及2分鐘總結。方案二：候選人可陳述2分鐘，不過質詢環節唔限問1位候選人，最多可以有50個議員發問，都係每人發問1分鐘。如果候選人被圍攻，畀15位以上議員提問，就可以有10分鐘回應。

之但係泛民議員又點會咁快對方案收貨呢？緊係繼續拉布啦！議員陳志全就提出，如果有議員問「地圖炮」點算啊？好似問「如果逃犯條例再嚟一次，議員會唔會支持？」議員梁美芬聽完就好似唔太滿意喇，即刻提出規程問題，質疑陳志全舉嘅例子係咪假設性問題？會唔會有針對成分，又話涂謹申放任啲泛民議員喺度自由發揮。涂表示一切都係假設性問題，就好似問「主席你眼唔眼瞓啊？」一樣。陳志全之後都回應返係假設性問題，又話無諗過有議員理解能力咁低，仲唔係話梁美芬？