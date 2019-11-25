旺角鐵錘3賊劫錶行　扑唔爆櫥窗無功而還

旺角發生錶行劫案。現場廣華街1號仁安大廈地下一間錶行，今晚(25日)約7時，3名黑衣蒙面男子突然魚貫衝至舖外，部分人手持鐵錘，二話不說猛扑店舖玻璃櫥窗，惟櫥窗牢不可破，僅被扑出多個呈蜘蛛網狀裂痕。眾人見事敗，慌忙棄下鐵錘，沿登打士街拔足逃去。店員被嚇得目瞪口呆，驚魂甫定後報警求助。

警方趕至封鎖現場，在附近搜索歹徒惜無發現。經負責人初步點算，相信錶行並無損失。現場所見，錶行對開地面遺下1個連木柄的鐵錘，另有一支錘頭不知所終的木柄，疑歹徒「用力過猛」，致錘頭甩脫飛彈失去蹤影。據悉，錶行店門外裝設有2個「天眼」，警方正翻查現場及附近一帶「天眼」片段，追查歹徒身份及去向。

上址毗連店舖在本月8日亦曾發生劫案，當日下午1時許，4名匪徒駕乘七人車駛至一間錶行門外，其中2人負責落手，落車闖入錶行內，其中一名匪徒亮刀指嚇職員，擸走飾櫃及夾萬內約20隻名錶，總值逾1千萬元。機警職員雖暗中按掣，試圖落閘困賊，惟兩賊閃電「爆閘」脫困，跳回原車「滿載而歸」。警方經調查後，不排除有人事前在附近一帶「踩線」，案件由重案組跟進。