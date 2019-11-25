政Whats噏：傳財會議程鬼祟調動　中大建教學樓「被消失」

香港示威不斷，更蔓延至大學校園，香港中文大學及香港理工大學近日均爆發示威衝突，理大示威者更至今未撤離理大。繼政府早前喺立法會財務委員會撤回理大醫療教學大樓興建計劃，以及喺立法會工務小組委員會撤回理大圖書館擴建同翻新工程後，有指中大亦都「難逃一劫」，政府將會喺財委會議程抽起中大興建教學科研綜合大樓嘅撥款申請。

話說財委會上周五(22日)通過香港4間醫院重建及擴建工程撥款後，原定輪到審批中大教學科研綜合大樓嘅撥款，不過根據財委會最新議程，下次會議就會改為討論財政司司長陳茂波(波叔)喺8月同9月宣布嘅一系列紓困措施。而原定喺財委會議程嘅中大興建教學樓，以及其他項目就「被消失」。雖然話有關安排係因為波叔要撲熄民憤，打尖「救火」，不過有指另一原因係政府要趁機抽走中大教學樓項目。

有建制派立法會議員直言，中大及理大爆出暴力示威，中大更堵路致交通大癱瘓，令到建制派都好嬲，認為對兩間大學要「一蚊都唔好撥」。不過政府基於之前喺會議開始咗先撤回理大項目撥款，惹來議員不滿，做法亦好「肉酸」，所以就會趁今次調動議程，乘機先抽起中大教學樓撥款喇。睇嚟中大要興建新教學樓都有排等喇！