修例風波︰官媒籲年輕人增強民族認同感　正確認識與內地關係

香港區議會選舉周日（24日）晚結束，惟反修例風波仍未平息。內地官媒發表評論文章，批評亂港暴力分子與外部勢力遙相呼應，在過去5個多月內不斷製造、升級暴力活動，是試圖製造「黑色恐怖」、「寒蟬效應」，再次強調止暴制亂、恢復秩序仍是當前最緊迫的任務。

文章指出，選舉當日未發生大規模、惡劣暴力活動，是特區政府、香港警隊、愛國愛港陣營付出巨大、艱辛的努力，亦是香港各界努力的結果；惟目前的平穩仍不牢固，為免香港進一步沉淪，香港社會各界需盡快跨過暴力和混亂的泥淖，回到法治和理性的軌道上重新出發。

文章又指，儘管香港已滿目瘡痍，但香港的優勢和條件仍讓人對明天保有信心，如果想讓香港優勢得以充分繼續發揮，香港民眾特別是年輕人要有更廣闊的視野、更長遠的目標，切實增強國家和民族認同感，認真思考在「一國兩制」下如何正確認識香港與內地的關係，在憲制秩序的基礎上讓兩者成為情感與命運的永遠共同體。

另一官媒文章則指出，香港持續發生激進暴力犯罪，美國國會竟通過所謂《香港人權與民主法案》，為暴力犯罪塗脂抹粉，粗暴干涉中國內政；這種煽動暴亂的惡行，違反正義，背離國際法和國際關係基本準則，必將被國際社會唾棄。

文章又批評，美國一些政客數個月來始終在香港問題上費盡心機、混淆是非，眼見暴徒日益不得人心，便自己赤膊上陣，實際是被牟取政治私利的慾望迷住了心竅，作出徹底扭曲人權與民主基本價值的抉擇，站到國際正義力量的對立面。文章強調，那些逆流而動的美國一些政客，無論怎樣鼓噪，結局都將是自取其辱，貽笑世人。