康文署下月辦食蟲植物展　展500株奇特植物

市民有機會近距離觀賞各種奇特的食蟲植物，了解不同品種的特性。食蟲植物有別於一般植物，外形獨特，能捕捉昆蟲和小動物，康樂及文化事務署轄下香港公園的霍士傑溫室展覽廳將於12月1日（星期日）起至明年1月12日，舉行食蟲植物專題展覽，展出50個品種、合共500多株不同形態的食蟲植物，市民可免費入場參觀。

食蟲植物約有600種，可按其捕獵方式、機能及技巧分為4類，分別是捕蠅草、豬籠草、毛氈苔和貍藻，其中捕蠅草葉片分成兩片蚌殼形的裂片，每邊裂片的中間部分有非常敏銳的感應毛，如有獵物連續觸動感應毛，兩邊裂片便會即時閉合，把獵物困住。葉面腺毛會分泌消化液，把獵物分解。

豬籠草葉片捲鬚的末端長有捕蟲囊，靜待獵物掉下陷阱。囊口內緣長有蜜腺，分泌花蜜或香味吸引昆蟲。昆蟲若停留在滑溜的囊口，很容易便會掉進囊裏。至於毛氈苔通常生長於草地及沙壤地上，葉面滿布明顯的紅梗腺毛，這些腺毛頂端分泌晶瑩剔透的黏液，昆蟲飛到葉面便會被外圍的腺毛黏着，當昆蟲掙扎時，腺毛會緩慢地把昆蟲抓得更牢。貍藻則為水生食蟲植物，以捕蟲囊袋捕捉獵物。

康文署指香港公園將於12月1日至明年1月12日，逢星期日上午11時及下午3時舉辦兩場導賞團，每場1小時，讓市民加深對食蟲植物的認識。