探射燈：醫生指電子煙禍害等同傳統煙

日前加拿大有醫學期刊公布，1名17歲少年吸食有味電子煙5個多月後患上俗稱「爆米花肺」的嚴重肺部疾病，一度要靠儀器維生，引起公眾對吸食電子煙的關注。醫學界人士表示，如電子煙含煙油及尼古丁，禍害等同傳統香煙。

電子煙是近年世界各地的潮流玩意，惟隨時可成為青年人的禍害。美國近年出現多宗懷疑與吸食電子煙有關的呼吸系統病症，其中賓夕凡尼亞州1名19歲少年吸食電子煙2年，早前咳嗽被送入醫院，醫生發現其肺部積聚大量固化煙油，更以「煮煙肉時硬化的油脂」形容其肺部，肺功能猶如1個每日吸食2包煙的六旬老人，或無法完全復原。該少年的父親更希望以兒子遭遇，提醒大眾有關電子煙禍害。

但電子煙口味不斷推陳出新，吸引青少年購買，令年輕電子煙煙民數量隨之急增。然而香港醫學會副會長鄭志文表示，無論吸食電子煙、加熱煙還是傳統香煙均有機會引致慢性肺部疾病，如煙油或煙彈含尼古丁，同樣使人會上癮以及對心血管健康構成危害。鄭又指，煙彈及煙油或含重金屬以及其他不明物質，更難預料對人體的影響，故提醒市民不要因一時好奇而嘗試吸食，亦不要存有加熱煙較健康的誤解。

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