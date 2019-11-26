探射燈：控煙酒辦執法不力　難阻煙民違例

近年電子煙及加熱煙吸引年輕一族，另類煙民與日俱增，違例吸煙情況更比比皆是。控煙辦去年改組為控煙酒辦，並增加前線執法人手，惟違例吸煙的情況並無明顯改善。有立法會議員批評港府無意解決問題，促請有關部門加強打擊力度。

東網記者日前於熟食中心、公園及屋邨休憩場地等違列吸煙黑點巡視時發現，各禁煙區均有不少煙民無視法例吞雲吐霧。其中於上水石湖墟遊樂場，近10名長者觀看象棋對弈時，隨手就在寫有「嚴禁吸煙」的告示橫額下點起香煙，部分更把煙蒂扔到身旁花槽。而在深水埗北河街街市熟食中心，記者於晩飯時段發現同時多達7枱客人在吸煙並且開懷暢飲，過程中無人理會，更有餐廳員工邊吸煙邊工作，使整個熟食中心充斥煙味。

立法會議員柯創盛直言，控煙酒辦改組只是虛有其表，事實證明並無增加執法力度打擊違例情況，反映政府依然以舊思維處理問題，認為政府應一方面加強禁煙宣傳，另一方面亦增加執法人手及力度，方能有效打擊違例吸煙情況。

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