探射燈：政府禁賣唔禁食　加熱煙彈黑市交易

海關早前檢獲100萬支懷疑未完稅加熱煙，反映吸食加熱煙需求殷切。雖然現時售賣含尼古丁及煙草的加熱煙煙彈屬違法，惟相關產品在本港仍有龐大「地下市場」，旺區不少出售加熱煙機及電子煙的商舖直指，購買煙機便會提供訂購煙彈的方法；網上社交平台更湧現出售該類煙彈的貼文。立法會議員直斥政府「禁賣唔禁食」，加上部門打擊不力，更助長黑市交易。

旺角1間電子煙專門店，店內出售電子煙機、電子煙油及加熱煙機等產品，惟沒有電子煙煙彈出售。1名店員向東網記者表示，由於近期海關加強打擊售賣加熱煙煙彈，故許多行家現時已不敢出售，惟仍有方法可以「代購」。他指若記者在店內購買加熱煙機，則會提供煙彈銷售者的聯絡方法。

同區亦有不少售賣電子煙機的店舖，有商戶轉售1款聲稱來自南韓的不含煙草及尼古丁煙彈，亦有店員着記者在網上社交平台選購煙彈，更指「全世界都係上網買」。

網上社交平台不難發現多個加熱煙用家的交流買賣群組，當中半數貼文均為出售加熱煙彈，絕大部分為本港禁售含煙草及尼古丁的煙彈。此外，有賣家張貼數10條煙彈的圖片，價錢由1條430至480港元不等。有貼文以簡體字留言出售煙彈以及尋找本地合作夥伴，並留有一組內地電話號碼，疑為內地不法商人欲在港開拓生意。

立法會議員郭家麒表示，控煙酒辦曾指會加強打擊電子煙非法售賣的情況，然而事實證明政府未有積極處理問題，為不法商人留下生存空間。另一名立法會議員邵家輝則指，若煙民無法合法購買煙彈只能轉投黑市，變相使不法商人得益。

根據海關資料，今年1至9月，共檢獲400萬支非燃燒煙草產品的私煙，估計市值1000萬港元，較去年同期的380萬支為多，而今年共有超過500宗涉及加熱非燃燒煙草產品案件，被捕人士更由去年267人上升超過80%至接近500人。

海關發言人表示，根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何含煙草成分的加熱非燃燒煙草產品均屬應課稅品，若違反相關條例，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。

衞生署發言人表示，按《藥劑業及毒藥條例》，含尼古丁的電子煙屬第1部毒藥，必須註冊才可銷售，惟目前並沒有相關產品註冊為藥劑製品，而該署一直透過網頁及宣傳短片等途徑提醒市民。

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