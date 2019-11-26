Dr.東：治療哮喘　擴張藥及吸入式類固醇應同時使用

香港哮喘會數字顯示，本港有超過33萬人患哮喘，發作時較常使用短效氣管擴張藥作救急藥物，忽略使用吸入式類固醇的治療。有女患者因自小誤以為吸入式類固醇帶有副作用，一直依賴擴張藥，令病情失控，結果一次發病出現休克需留醫深切治療部。有國際組織及醫生提醒，患者治療哮喘時應同時使用兩類藥物，因低劑量的吸入式類固醇可持續降低患者惡化及發作風險，僅使用擴張藥會增加病情惡化的風險，降低支氣管保護程度等。

58歲的張女士，4、5歲起確診哮喘，自此經常出入醫院，雖然醫生當時有為她處方吸入式類固醇等藥物，但她指，因對哮喘沒有正確認識，誤以為吸入式類固醇是「肥仔藥」，服用後會令人肥腫難分，而未有依從醫生指示服用，在哮喘發作時僅使用擴張藥。直至30年前一次病發，因氣管收縮而休克及陷入昏迷，被送往深切治療部1個多星期，經留院治療後出院。她指走過「鬼門關」後，才按醫生指示使用吸入式類固醇，病情得以控制，出入醫院的次數大減。

中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授、呼吸系統專科醫生古惠珊指，哮喘被誤以為只是支氣管收縮的疾病，實際是呼吸道發炎的慢性疾病，不少患者使用擴張藥後會以為病情受控，令炎症問題欠適當處理，更依賴擴張藥，導致病情日漸失控。

全球哮喘倡議組織GINA今年發表最新哮喘治療策略，提出擴張藥及吸入式類固醇應同時使用，GINA科學委員會成員Prof. Eric Bateman指出，吸入式類固醇因劑量低，吸入時已在口腔或上呼吸道發揮作用，對其他器官的影響輕微，只要適當使用，有效降低哮喘急性發作，甚至死亡風險。

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