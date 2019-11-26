網民熱話：隧道揸側車好有型？網民調侃：「食塵食飽」

馬路上不時會出現設計稀奇的車輛，近來有網民在隧道口目擊一架附有側車的電單車在車龍中排隊，非常吸睛。不過，大部分網民看過照片後，均認為此類電單車猶如「吸塵機」，司機及乘客「攞苦嚟辛」。

貼文由網民在Facebook群組「馬路的事討論區」發布，從貼文附圖可見，電單車附着側車，正在東區海底隧道入口的車龍中等候，車上的司機和乘客佩戴一黃一白的安全帽，看上去相當愜意，在一眾車輛中也十分顯眼，引人注目。發文者稱：「小弟少揸車，第一次見！」

貼文成功惹起網民熱議，不少人調侃側車看似「有型」，實際上卻是「吸塵之王」，指乘客：「坐一個鐘包佢勁辛苦」，有人則表示「揸得呢款，都唔會係貪快，應該係貪吸睛多啲」。另外，亦有網民回想當年，感歎「小時見好多」。

網民有話說：

Jack Pang：冇風擋，石仔打上嚟，乘客中面

Marcus Lam：爽，本身都吸塵，仲要過隧道

Arthur Kwok：好耐之前已經有，不過已經得返好少

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