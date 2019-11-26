佔旺女村長參與旺角暴亂囚46月　官稱法庭非爭取公義地點

自稱「旺角佔領區女村長」的畢慧芬，於2016年旺角暴亂事件中參與掘磚和將紙皮拋入火堆，早前被區院裁定兩罪罪成，今日(26日)被囚46個月。畢聽罷刑期後，在犯人欄內激動連番大呼：「法官閣下，聽我解釋。」

法官判刑時指追求民主、自由、公義是每人應有權利，以行動爭取亦無任何可批評之處，但有關權利並非絕對，乃是相對，追求的同時亦應尊重他人權利及受到法律制約。法庭在此爭取過程中並無直接角色，亦非爭取民主公義的地點，法庭只能依照證供裁定個別人士是否違反有關法例，法例是否不公、不義或不應執行、遵從自有現行程序處理，司法機構並無置喙之處。故被告的個人動機或目的，充其量可作為量刑考慮，非犯法的藉口。

法官又指雖然人均有自由意志，但所謂自由意志會受到不同成長背景或社會環境等限制而作出，而每個人有不同包袱，因而限制人所能做出的選擇。就本案而言，被告目睹當日行動升級，卻依然選擇留在現場，其智力與能力雖較低，但足以分對錯及有能力為其行為作決定，被告不可能不知道掘磚的作用，亦不可能不知當時有人以磚扔向警員，認為被告與其他暴動人士刑責相同。

雖然報告建議被告可接受感化，但法官認為若判被告感化，會向社會大眾傳遞錯誤訊息，讓他人誤以為無論在街頭作出暴力示威行為也能以感化處理。

就着被告的個人情況，從其心理及精神報告可見，被告雖非出身大富之家，但得到父母悉心照顧，惟其智力低於常人，在學習及交友方面不理想。被告在2014年開始參加民主運動，令其自我形象提升，感覺自己廣受注目及歡迎，遂更加積極參與。

法官指被告可謂遭主流社會所遺棄，這可能由於其先天因素，又或其性格所致。法庭指被告參與有關運動可能欲追求民主、美好生活及行使權利等，但從報告內容，法庭相信被告亦可能想得到認同、存在感及受到讚賞，而這些她在別的社團中得不到。法官指對美好生活、民主的追求、尋求同輩讚賞是無可厚非的情懷，亦是令社會進步的動力，但由於被告先天不足，選擇一個不獲大部分人認同的方式，值得同情，但此非完全逃避刑責的辯解。

法官最後指基於被告的背景、並非爭議很多事項，故酌情減刑8個月。