朗誦節部分比賽取消不退款惹不滿　主辦機構跪低回水

學校朗誦節比賽一直深受學界歡迎，因應社會不明朗情況和參與者安全，主辦機構香港學校音樂及朗誦協會早前宣布取消部分賽事，涉及近千萬港元報名費卻不會退款，引起學界不滿，有校長要求協會交代。協會今(26日)終於「跪低」，指收到各界對取消賽事的不同意見，決定安排特別退款，詳情將於12月16日公布。

第71屆香港學校朗誦節原定本月18日至下月18日舉行，協會早前宣布取消本月18日至27日賽事，表明不會退款。有校長指每名參加學生報名費為135港元，估計取消一半賽事，涉及的報名費近千萬港元。

協會今日公布，11月28日及之後的項目將會如期舉行，又指鑑於過去數月的社會情況，由於朗誦節活動場地遍布全港九新界，參與者都是學生，為顧及參與者和工作人員安全，協會最終作出取消部分賽事的艱難決定。

協會重申，即使賽事取消，仍須遵守已簽訂的所有合約，支付朗誦節整體活動開支，例如場地租金、評判酬金、海外評判機票、酒店住宿及工作人員薪酬等，協會收取的朗誦節報名費將用於上述必要開支。由於涉及賽事眾多，協會受評判的時間及場地的檔期所限，未能為補賽再作安排。