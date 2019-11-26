航拍機失控墜機砸傷途人　操作員認罪罰$3000

港鐵調景嶺站出口去年3月發生航拍機墜機傷人事件，一名女途人右肩被砸中受傷。航拍機操作員被控「促使飛行器危害他人或財產罪」，他今(26日)於觀塘法院認罪，被判罰款3000港元。裁判官指考慮到被告並非蓄意傷人及主動投案，且女事主傷勢輕微故判處罰款，着被告以後要格外小心。

被告陳嘉良(53歲)報稱任職建築工人。他承認於去年3月8日在調景嶺站A1出口外，因鹵莽或疏忽而引致一部航拍機對53歲賴姓女途人的安全構成威脅，此控罪最高刑罰為罰款5000港元及監禁2年。

案情指，當時賴在上址等的士，期間被一航拍機砸中右肩，頓時感得疼痛暈眩，警察及救護車奉召到場，被告亦向警察承認為肇事航拍機的操作員，並表示本在距站200至300米處操控航拍機，但期間航拍機失控被大風吹走失蹤，他找到航拍機時才知道傷及途人。

被告求情時表示，本想操控航拍機飛出大海，但因大風惟有折返，期間航拍機失控被吹走，他找航拍機時見到有救護車在場，意識到航拍機傷到人，即時上前承認航拍機屬他所有，絕無逃避責任之意。