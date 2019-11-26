第三季增152宗愛滋病感染個案　累積呈報突破萬宗

衞生防護中心回顧今年第三季本地愛滋病情況，共接獲152宗感染人類免疫力缺乏病毒(愛滋病病毒)的新增個案，涉及126名男性及26名女性，當中71人透過同性或雙性性接觸受感染，38人透過異性性接觸受感染，餘下43宗個案傳播途徑未能確定。自1984年起，愛滋病病毒感染呈報個案至今突破萬宗，累積至10150宗。

此外，季內錄得24宗愛滋病新增個案呈報，其中16宗(67%)透過同性或雙性性接觸受感染，6宗(25%)透過異性性接觸受感染，餘下2宗(8%)的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部感染。自1985年以來，香港愛滋病確診呈報個案累積有2075宗。

衞生防護中心顧問醫生(特別預防計劃)陳志偉表示，約半數的愛滋病感染者會於10年內發病為愛滋病患者，及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，能預防愛滋病及由病毒引致的併發症。感染者如接受抗愛滋病病毒藥物治療，經由性接觸傳播愛滋病病毒的機會是微乎其微。不過，他說性接觸仍是最主要傳播途徑，提醒市民應恒常及正確使用安全套。