獸父認淫辱親女11年　亂倫及妨司法罪成還押候判

在內地出生的少女來港定居後，一直遭親生父親淫辱長達11年，她自11歲起便遭父親強迫性交，惟少女為求家庭完整，又見母親常常嚷着要自殺，遂啞忍多年，只曾向一名閨蜜訴苦。直至去年她22歲時，獸父再次趁妻子不在家，連續數天要求跟她性交，她決定報警，惟獸父被捕後收押期間仍寫信給女兒，要求女兒放過他別出庭作供。涉案59歲獸父今早(26日)在高院承認8項亂倫及1項意圖妨礙司法公正罪，案件押後等候女事主的創傷報告始判刑，被告須還押候判。

任職貨車司機的男被告在香港出生，於內地娶妻後，妻子Y於1995年誕下女事主X。X於2002年跟隨母親來港定居，及後X與被告、Y及一名同父異母的兄長同住在屯門一個公屋單位，兄長近年已搬走。

案情指，Y在被告工作的運輸公司飯堂任職侍應，但兩夫婦返工時間不同。2006年暑假某天，當時X僅11歲，他們一家原計劃到內地出席喜宴，但出發前X發現她的回鄉證已過期，被告陪同X留在香港。

被告趁與X獨處家中的機會，要求X脫衣坐在床上，X以為被告跟她玩耍遂答允，詎料被告也脫去自己內褲，搓胸非禮X，並與X性交奪其貞操，該次被告有戴安全套。當時X對所發生的事沒有概念，直至她讀中一接受性教育時始知被告行為錯誤。

此後被告仍曾趁妻子不在家與X性交，被告着X不要告訴其他人，而被告對X的規管也十分嚴格，限制她出街的時間之餘，也不准她接觸其他男性，X為了可自由約朋友出街，只好答允與被告性交。有時被告甚至會用相機或手機拍下性交過程，X鑑於被告收藏性愛片段，及母親常常嚷着要自殺，加上不想家庭破裂，她不敢將事件告訴母親。X於2016年曾告訴一名女性朋友她遭被告侵犯，但沒透露詳情。

去年7月7日至16日，X當時22歲，被告先後6次趁妻不在家，要求X跟他一起沖涼並性交，這幾次被告沒用安全套，在X的腹上射精；而性交時X表現不情願，寧願面向牆壁，但被告仍問X是否享受性愛。7月17及18日，X因出街約朋友的問題再度與被告爭執，被告要求查X的手機不果便掌摑X，X憤而向兄長投訴，又發訊息要求女性朋友代為報警。警員接報後到被告的住所，被告情緒失控，威脅自殺並反抗，警員制服他後將他拘捕。

被告被捕後，在收押所差不多每隔一星期仍向X寫信，其中在去年11月初所寫的兩封信中，被告向X稱他可能因本案裁決而了結生命，又歸咎X令他淪落如此收場。被告在信中又提及，有同類案件的被告被判監23年，但亦有案件因「原告」不作供頂證被告，被告終獲撤控。被告要求X給他機會，令他可安享晚年，但若X堅持原則，他也無話可說。及後X向被告回信，表明會堅持頂證他，X並再度報警。

被告原本另被控18項強姦罪，但他今早否認強姦指控，只承認亂倫及妨礙司法公正，強姦控罪全獲律政司不提證供起訴，保留法庭存檔。法官為了解事主現時的精神狀態，決定押後至明年1月8日，等候索取事主的創傷報告始判刑，辯方押後求情陳詞。控方透露，被告過往有一項與未滿16歲少女發生性行為的案底。