豪宅工場製1.5億元霹靂可卡因　秘魯漢及3港人候判

警方前年在洪水橋一個豪宅搗破製毒工場，發現約16.3公斤可卡因及大量製毒原材料及工具，若煉製成功可製出市值約1.5億港元的霹靂可卡因。警方在工場拘捕1名秘魯男子及3名港人，經調查發現有人專程從秘魯聘請「廚師」到港教他人以複雜方法製毒。

該秘魯人Casado Montalvo Omar Esteban(40歲)，與另外3名港人麥浩文(37歲)、方志遠(30歲)及陳集睦(21歲)早前各承認一項製毒罪，法官今(26日)於高院聽取求情後，將案押後至12月6日判刑以等候控方呈交進一步資料。

案情指，警方取得搜查令於2017年11月10日到洪水橋一單位搜查，發現4名被告，室內充斥火水氣味，又發現有多個桶、多處有懷疑毒品、電子磅及匙羹等工具，室內又有數樽寫着提煉硫酸及寫着「安水」的液體，有多包粉末包括氫氧化鈉、碳酸鈉，另有亞摩尼亞等化學品。經檢驗後發現該些毒品為共重16.3公斤的可卡因，專家指涉案可卡若經過單位內的化學品提煉後可製成1.5億港元的霹靂可卡因。

該秘魯被告向警方否認對毒品有認識，稱在秘魯任廚師且來港旅遊，獲朋友安排在該處居住；麥稱獲一名叫「軒少」男子招攬協助煉製可卡因，與其他港人被告搬貨及見該秘魯人在主人房「整嘢」；方稱因欠債20萬港元，獲招攬犯案及安排他以1.8萬港元租下涉案單位，跟隨該秘魯人製毒；陳稱獲中學同學阿B招攬以一日3000港元報酬協助搬運毒品，及看着該秘魯人製毒及學習。

4名被告的代表律師求情，其中麥及陳的律師均指二人有向警方提供資料，令原本只被控販毒罪的秘魯被告獲改控製毒罪，故應獲額外減刑。麥的律師指麥受聘時「軒少」只叫他「睇住個廚房」，故他沒有參與製毒。案件主管透露，本案是香港首宗以複雜方法煉製霹靂可卡因。