公私營合作新界農地建住宅　議員憂架空城規會

立法會發展事務委員會今(26日)開會討論土地共享先導計劃，即公私營合作模式發展新界農地建住宅，項目會先由跨專業及公務員團隊組成的中央小組統籌申請，再由非官方人士組成的顧問小組提供意見。議員劉國勳認為審批過程要公平公開，若顧問小組否決建議，政府如何處理。發展局局長黃偉綸說，顧問小組不支持的項目不會上行政會議審議，由中央小組與申請人再商討修訂。

議員朱凱廸批評，民建聯早前支持政府用《土地收回條例》收地，現時又支持土地共享先導計劃，認為兩者有牴觸。朱建議申請應先入城市規劃委員會，再由政府與地產商「講數」補地價，而非架空城規會。黃否認架空。

議員尹兆堅指計劃本質有矛盾，推行計劃有3年期限，期間政府會放軟手腳，不去覓地；他又擔心計劃讓地產商借機申請釋放周邊土地。黃偉綸說計劃不是主打項目，生地變熟地4年已夠，地產商擬發展周邊土地要合乎比例，本有制約。

議員鄭泳舜關注到補地價問題，黃偉綸稱願引進仲裁可能性，但不想令計劃過於複雜，議員麥美娟擔心若新增樓面面積太少，可建的公營房屋單位也不多；黃偉綸指項目最少要新增5萬平方米，即約可建1000個單位。