非法獲利逾7000萬元　澳門珠海搗跨境高利貸集團拘55人

澳門司警聯同珠海公安昨日(25日)聯手搗破一個以澳門人為主腦的跨境賭博高利貸犯罪集團，2地合共拘捕55人，包括一名有黑社會背景的澳門主腦，以及負責禁錮「債仔」的行動組成員，司警相信已成功將該犯罪集團連根拔起。

根據資料顯示，該犯罪集團於2013年已開始運作，至今最少借出5000萬港元，非法獲利最少7000萬港元。司警將控涉案者以高利貸、禁錮、文件索取或接受和犯罪集團罪，今日(26日)移送檢察院偵辦。

司警動員110名偵查員，先後在澳門22個地點搜查及拘捕疑犯。行動中，共拘捕28名犯罪集團成員，當中包括4名骨幹成員。調查發現，案中至少涉及17個賭場貴賓廳帳戶，暫扣押40萬港元贓款，司警會繼續調查涉及貴賓廳的贓款資金流向。

行動中搜獲大量數簿、印章、他人證件、手提電話、支票、電腦等，又扣押2輛用作運送同黨及數簿等的粵澳兩地牌車輛。同日行動中，內地公安出動138人，在珠海拘捕27名犯罪集團成員，被捕主腦為姓謝(47歲)的澳門居民，有黑社會背景，並扣押不少於241萬人民幣懷疑贓款。

司警指，兩年前接獲情報，指有一個跨境賭博高利貸的犯罪集團在犯案，調查發現案中澳門人主腦長期在內地居住，他主要透過遙控方式操控集團的骨幹及「檔頭」在澳門放高利貸並禁錮「債仔」。澳門司警與珠海公安聯合調查後，成功掌握相關疑犯的身份資料及窩點。