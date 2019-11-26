向警司吐口水襲警罪成　無業漢三罪共囚10個月

灣仔警察總部今年6月26日遭大批示威者包圍，警方事後控告一名無業漢參與非法集結、刑毀和襲警等4罪，他早前已承認參與非法集結、刑毀，及向一名高級警司吐口水的襲警罪。43歲被告吳定邦今(26日)在東區法院被判監10個月，並須於7天內賠償警方1670港元玻璃門維修費。

裁判官香淑嫻判刑指，被告與數以千計示威者非法集結衝擊警總，案情嚴重，加上暴力程度不輕，被告與示威者雖不是要進入警總，但行為直接衝擊法治，故必須判阻嚇性刑罰以儆效尤，就非法集結罪判監8個月；刑毀玻璃門罪判監2周，吐口水襲警罪則因屬「卑鄙、污穢、骯髒」及可能傳播細菌，行為是對執法部門的侮辱及挑戰，此罪判監4個月，部分刑期可同期執行，三罪總刑期為10個月。

辯方求情指被告4歲時父母離異，由任警察的父親獨力照顧，少年時遭父親女友虐待，一度入住院舍，其後誤入歧途致案底纍纍。

辯方又指被告是因紮鐵馬時突遭便衣高級警司麥文禹踢手，受到刺激向對方吐口水，並非主動挑釁，被告稱當時無端遭警司踢左手食指，感到痛楚下才彈起身向對方吐口水，控方亦首次在庭上播出相關片段，只拍攝到警司踢鐵馬，質疑是否真的踢到被告手指。