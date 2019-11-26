涉酒店水利工程詐騙逾2300萬　廉署控2工程董事

一名顧問公司董事及一名工程公司董事，涉嫌就旺角一個酒店重建項目的供水裝置安裝工程，串謀詐騙其項目發展商逾2300萬港元，今日(26日)被廉政公署落案起訴。兩人獲准保釋，周四(28日)在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告王永就，64歲，平捷有限公司董事；及馬秀琴，58歲，泛海工程有限公司董事，同被控一項串謀詐騙罪名。王案發時是機電工程顧問公司平捷的唯一董事兼股東。馬是王另一間公司的僱員，該公司與平捷共用辦公室。馬和王的兒子同為工程公司泛海的董事兼股東。

創意昇有限公司為旺角一個酒店重建項目的項目發展商，2011年3月委派平捷作為該項目的機電工程顧問，就消防裝置、電力裝置、機械通風及空調裝置，以及供水及排水裝置安裝工程這4個範疇提供顧問服務。

控罪指兩名被告涉嫌於2014年1月25日至2016年4月11日期間，一同串謀詐騙創意昇，不誠實地不向該公司申報或披露，或向它隱瞞王永就在泛海的權益及與其關係。上述期間，平捷仍是創意昇的顧問公司。王和馬涉嫌誘使創意昇邀請泛海就該項目涉及的4個範疇投標，及考慮泛海的標書；導致創意昇把該項目的供水及排水裝置安裝工程判授予泛海。

廉署調查發現，泛海就上述4個範疇工程的標書報價總額逾1.03億港元，而判予泛海的供水及排水裝置安裝工程合約金額達逾2300萬港元。