13人涉旺角非法集結 3人獲撤控2男被加控罪

今年8月3日旺角區發生多宗警民衝突，當中9男4女分別被控非法集結、阻差辦公等罪名，分3案今(26日)在九龍城法院再訊。當中3男女獲撤控，當庭釋放；另一女被告獲撤銷其中一罪；2名男被告被加控罪。各被告均暫時毋須答辯，押後至明年1月23日再訊，期間各被告獲准以原有條件保釋。

其中一案的2名被告包括22歲男子李永豪，及菲律賓籍36歲男子Pioquinto Jethro Santiago，2人原被控於今年8月3日在旺角彌敦道與快富街交界參與非法集結。控方今申請撤控，但反對訟費申請，指被告是自招嫌疑，相關申請在12月6日處理。

另一案31歲被告劉偉麟，被控於8月4日在旺角彌敦道與太子道交界，阻礙公職人員執行職務。他今被加控一項在公眾地方管有攻擊性武器，管有一把鎅刀及一把三刃摺疊刀。

至於原涉及10名被告的案件，其中24歲女被告梁希穎獲撤控，其訟費申請亦在12月6日再處理。其餘9名被告依次為姓蕭男子(15歲)、16歲姓鄧男子、陳駿霆(18歲)、韓明恩(女、22歲)、廖智峯(22歲)、陳嘉汶(女、34歲)、伍兆銘(24歲)、方施陽(20歲)及蘇澄怡(女、22歲)。

他們被控於8月3日在旺角彌敦道與亞皆老街交界參與非法集結。姓蕭首被告被加控一項公眾地方管有攻擊性武器，即一支雷射筆。韓明恩原另被控一項未能在規定而出示身份證明文件罪，其控罪今日獲撤回。

庭上控辯雙方商議案件的審期，初步安排於明年7月至8月進行。控方將傳召42名控方證人。