路政署分判商6前職員　涉道路巡察報告造假遭控

廉政公署今日(26日)落案起訴6名路政署分判商前助理巡路督察，控告他們涉嫌串謀詐騙路政署，向署方提交的道路巡察報告中載有訛稱路面狀況的照片。6名被告周四(28日)在東區裁判法院答辯，暫准保釋。

被告關兆恒，30歲；林洪輝，30歲；鄺俊豪，29歲；盧霆鋒，28歲；林志誠，27歲；及李延康，31歲，均為華丰工程有限公司前助理巡路督察，各被控一項串謀欺詐罪名。

路政署2017年將一份定期合約判授予昭興建築運輸有限公司，昭興再把相關工作分判給華丰。該合約規定，昭興須安排巡路督察，定期巡查香港島的道路及製備報告，有關報告須輔以巡查道路時拍下的實時照片。

案發時，6名被告均受聘於華丰為助理巡路督察，執行道路巡查工作。控罪指6名被告涉嫌於2017年5月至10月期間，分別與昭興及華丰一些職員，一同串謀詐騙路政署，不誠實地提交載有道路照片的道路巡察報告，而有關照片並非在照片註明的日期拍攝。

涉案的職員為昭興一名項目經理，以及華丰一名路網聯絡經理助理、一名高級地盤主管及3名巡路督察。6名被告涉嫌誘使路政署接受有關道路在該等照片註明的日期，實際狀況就如該等照片所示。廉署早前接獲路政署轉介貪污投訴，調查後揭發。