區選2019：泛民囊括17區主導權　陳琬琛有意掌荃灣區會

梨木樹東選區的陳琬琛擔任區議員逾30年，他表示對主席一職有興趣。

今屆區議會選舉民主派取得逾85%議席，在17個區議會取得主導權，料民主派將在該17個區議會包攬正、副主席。公民黨荃灣區議員陳琬琛承認有意角逐荃灣區議會主席職位。政界預料曾任屯門區議員的民主黨陳樹英，及新民主同盟大埔區議員關永業有資深經驗，很大機會出任屯門及大埔區議會主席。

在今次區選順利連任荃灣梨木樹東選區的陳琬琛擔任區議員逾30年，他對主席一職有興趣，畢竟年資較長，熟悉區議會運作，希望區議會工作能盡快上手和順利進行，但仍需聽取荃灣區其他民主派當選人意見，了解他們意願。

關永業自2000年起擔任大埔富明新的區議員，5度連任。關表示有幸成為大埔區最資深議員，新同盟成員會爭取出任區議會正、副主席及委員會職務，探討任何可能性。

在2015年區議會選舉落敗，今屆捲土重來的陳樹英同樣曾擔任屯門兆康區議員逾20年。陳表示先與其他當選人協商，認為區議會在正、副主席外尚有其他職務，她對主席一職持開放態度。

民協深水埗區議員譚國僑亦出任區議員多年，曾擔任深水埗區議會主席及副主席。譚表示不會主動爭取做主席，但對主席一職抱開放態度，會和其他議員協作。